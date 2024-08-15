Срна: С Усиком говорили, что не только он - чемпион, а все наши военные

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал о визите Александра Усика на тренировку команды "Шахтер Стальные".

- Дарио, вы присутствовали на тренировке команды "Шахтер Стальные" с Александром Усиком. Насколько важны такие инициативы в наше время?

- То, что наш клуб и наш президент занимаются такими вещами, - чрезвычайно важно сегодня. К сожалению, очень много людей пострадали от войны, и мы помогаем и будем стараться помогать им настолько, насколько сможем. Приятно было увидеть счастливыми наших футболистов, которые стараются играть в футбол и тренироваться. Александр Усик - это человек, который работает для Украины, для украинского народа, и сегодня он еще раз показал, что является не только чемпионом в ринге, но и чемпионом в жизни. Он показал, что является великим человеком. И не только сегодня: он очень часто пытается помогать и своим присутствием давать людям позитив и волю к жизни.

- Лично вы каким видите развитие этого направления в спорте?

- Это очень важно. Как я и говорил, к сожалению, есть люди, которые имеют такие проблемы, им следует помогать. И мы помогаем и будем помогать. Они - часть нашего мира, часть нашей жизни, и мы должны помогать друг другу в этой трудной ситуации.

- Вы имеете большой спортивный опыт, поэтому как считаете, как именно футбол в этом случае помогает нашим военным?

- Очень сильно помогает. После хороших игр и хороших результатов они получают положительные эмоции. Даже ребята, которые сегодня играли в футбол, успокаивают меня и говорят: "Дарийо, ничего страшного, все впереди - только одно поражение ничего не изменит". Приятно услышать голос болельщика, голос человека, который любит "Шахтер". И я благодарен им за эти эмоции, ведь даже из одного разговора с ними можем многому научиться. Например, тому, что надо жить каждый день и любить каждую секунду своей жизни.

- Какой месседж вы хотели бы передать всем украинским военным?

- Слава Украине! И спасибо вам за то, что защищаете нашу страну, что даете нам возможность тренироваться, играть в футбол. Сегодня с Усиком говорили, что не только он - чемпион, а все наши военные, вся армия - чемпионы Украины и мира, которые дают нам надежду на завтра, - рассказал Срна.