Бойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области
Ювелирная операция
Українська правда
Спецназовцы ЦСО "А" СБУ взяли в плен 102 солдата 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат". Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в СБУ.
"Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно", - отметили источники.
Накануне, 14 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
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