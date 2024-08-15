Бойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ взяли в плен 102 солдата 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат". Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в СБУ.

"Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно", - отметили источники.