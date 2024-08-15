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Сырский: Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, там уже создали военную комендатуру

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Сырский: Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, там уже создали военную комендатуру

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего о создании военной комендатуры на подконтрольной Украине территории Курской области. ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта, продвинувшись на 35 км и контролируя более 1000 кв. км территории РФ.

"На территории Курской области завершен поиск и уничтожение противника в н.п. Суджа и трех других населенных пунктах. Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура. Назначен ее руководитель - генерал-майор Москалев.

Всего с начала на территории Курской области наши войска с боями продвинулись на 35 км. Взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта. Ситуация контролируемая.

С начала текущих суток наши войска на отдельных направлениях продвинулись от 500 метров до 1,5 км. Отбили три атаки противника. Ситуация на восточных направлениях сложная, но контролируемая. Силы обороны продолжают оборонительную операцию в восточной и южной операционных зонах. Основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения оккупантов в направлении Торецка и Покровска", - подытожил Сырский.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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