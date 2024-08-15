Оккупанты быстро приближаются к окрестностям Покровска, - ГВА
Продолжается эвакуация населения
фото из свободных источников
Российские войска почти вплотную подошли к Покровску Донецкой области - более 10 км от окраин города. Жителей призвали покинуть город.
Об этом заявил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк.
"Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Лишь немного более 10 километров от окраин города Покровск. Мы видим, что за все те обстрелы, которые были по нашей громаде и городу, враг цинично бьет или критическую инфраструктуру, или частную, или жилую. Гибнут люди", - подчеркнул он.
Глава ГВА призвал гражданское население немедленно эвакуироваться из города. Особенно это касается семей с детьми и пожилых людей.
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