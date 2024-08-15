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Оккупанты быстро приближаются к окрестностям Покровска, - ГВА

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Продолжается эвакуация населения

Оккупанты быстро приближаются к окрестностям Покровска, - ГВА

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские войска почти вплотную подошли к Покровску Донецкой области - более 10 км от окраин города. Жителей призвали покинуть город.

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Об этом заявил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк.

"Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Лишь немного более 10 километров от окраин города Покровск. Мы видим, что за все те обстрелы, которые были по нашей громаде и городу, враг цинично бьет или критическую инфраструктуру, или частную, или жилую. Гибнут люди", - подчеркнул он.

Глава ГВА призвал гражданское население немедленно эвакуироваться из города. Особенно это касается семей с детьми и пожилых людей.

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