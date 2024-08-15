Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными на Курщине, - Financial Times
Киев не разглашает точное количество российских пленных, захваченных во время Курской операции
фото из свободных источников
Украина и РФ начинают переговоры о новом обмене пленными, захваченными с обеих сторон во время операции ВСУ в Курской области.
Об этом сообщает Financial Times.
Украинская военная разведка, которая ведет переговоры об обмене военнопленными, подтвердила изданию, что она работает над обменом.
Киев не разглашает точное количество российских пленных, захваченных его силами во время Курской операции, но украинские солдаты на этом направлении сообщили FT, что эта цифра исчисляется "сотнями".
Военный аналитик предполагает, что более 2000 военных РФ сдались в плен с начала наступления ВСУ на Курщину.
Российские официальные лица ранее указывали на то, что Москва может приостановить обмен пленными. Но украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что его разговор с российской коллегой Татьяной Москальковой дал ему надежду на то, что враждующие стороны смогут продвинуться в этом вопросе в ближайшее время.
Лубинец сообщил, что он проинформировал ООН и Международный комитет Красного Креста о том, что "права российских военнопленных защищаются, и в любой момент Украина готова продолжить процессы обмена на основе Женевской конвенции".
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