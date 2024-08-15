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На России разбился стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 - ВИДЕО

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Экипаж, к сожалению, катапультировался

На России разбился стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 - ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области РФ. Вероятно, катастрофа произошла ночью 15 августа.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны заявил, что Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области во время выполнения планового полета.

Экипаж, предварительно, катапультировался. Информации о состоянии экипажа нет.

По словам жителей соседнего села Михайловка, самолёт разбился неподалёку от въезда в населённый пункт, перед этим он начал гореть. Бомбардировщик взлетел с аэродрома Белая в соседнем Усольском районе.

К слову, стоимость такого самолёта составляет почти $300 млн.

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Просто Квашин (Харків)
15.08.2024 в 18:20
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Просто Квашин (Харків)
15.08.2024 в 18:20
Ответить
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