На России разбился стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 - ВИДЕО

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области РФ. Вероятно, катастрофа произошла ночью 15 августа.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны заявил, что Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области во время выполнения планового полета.

Экипаж, предварительно, катапультировался. Информации о состоянии экипажа нет.

По словам жителей соседнего села Михайловка, самолёт разбился неподалёку от въезда в населённый пункт, перед этим он начал гореть. Бомбардировщик взлетел с аэродрома Белая в соседнем Усольском районе.

К слову, стоимость такого самолёта составляет почти $300 млн.