На России разбился стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 - ВИДЕО
Экипаж, к сожалению, катапультировался
фото из свободных источников
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области РФ. Вероятно, катастрофа произошла ночью 15 августа.
Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.
В Минобороны заявил, что Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области во время выполнения планового полета.
Экипаж, предварительно, катапультировался. Информации о состоянии экипажа нет.
По словам жителей соседнего села Михайловка, самолёт разбился неподалёку от въезда в населённый пункт, перед этим он начал гореть. Бомбардировщик взлетел с аэродрома Белая в соседнем Усольском районе.
К слову, стоимость такого самолёта составляет почти $300 млн.
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