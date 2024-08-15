"Это настоящая битва за свет", - Усик встретился с работниками ДТЭК. ФОТО
Боксер посетил энергетические объекты Киевщины
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Украинский абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик встретился с работниками ДТЭК.
Боксер посетил энергетические объекты Киевщины, восстановленные после полного разрушения во время оккупации.
"Я хочу привлечь внимание мирового сообщества к разрушениям нашей энергосистемы из-за обстрелов, а также к необходимости восстановления. Ведь без света сегодня невозможно вести нормальную повседневную жизнь – есть, пить, подзаряжать технику.
Спасибо лично каждому энергетику. От себя и своих близких, которые во время полномасштабного вторжения, как и миллионы украинцев, почувствовали, что такое отсутствие электричества.
Энергетики сегодня делают невероятные вещи, восстанавливая поврежденные и разрушенные объекты. Это настоящая битва за свет", – сказал Усик.
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