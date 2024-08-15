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"Это настоящая битва за свет", - Усик встретился с работниками ДТЭК. ФОТО

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Боксер посетил энергетические объекты Киевщины

"Это настоящая битва за свет", - Усик встретился с работниками ДТЭК. ФОТО

instagram.com/dtek.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик встретился с работниками ДТЭК.

Боксер посетил энергетические объекты Киевщины, восстановленные после полного разрушения во время оккупации.

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"Я хочу привлечь внимание мирового сообщества к разрушениям нашей энергосистемы из-за обстрелов, а также к необходимости восстановления. Ведь без света сегодня невозможно вести нормальную повседневную жизнь – есть, пить, подзаряжать технику.

Спасибо лично каждому энергетику. От себя и своих близких, которые во время полномасштабного вторжения, как и миллионы украинцев, почувствовали, что такое отсутствие электричества.

Энергетики сегодня делают невероятные вещи, восстанавливая поврежденные и разрушенные объекты. Это настоящая битва за свет", – сказал Усик.

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