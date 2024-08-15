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Швед: МРТ ничего не показывало, а у меня очень болело. Люди могли подумать, что я обманываю

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Марьян рассказал о своих травмах

Швед: МРТ ничего не показывало, а у меня очень болело. Люди могли подумать, что я обманываю

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Хавбек "Шахтера" Марьян Швед вспомнил период, когда он долго не мог играть за "горняков" из-за повреждения.

– Ты – тот игрок, который на протяжении своей карьеры сталкивался с непростыми травмами. Тяжело ли тебе было психологически, когда преследовали такие тяжкие повреждения? Как ты справился с этим давлением?

– Да, у меня здесь, в "Шахтере", была травма неприятная. У меня на восстановление уже не помню сколько было времени – говорили врачи, что до полугода, даже меньше. А меня оно беспокоило где-то больше года.

Мы делали постоянно разные МРТ и так далее – и ничего не показывало. А у меня очень болело. То есть люди могли подумать или врачи, что я обманываю.

– Психологически как себя чувствовал?

– Меня поддерживали в команде. Слава Богу, меня уже ничего не беспокоит.

– Думал ли ты когда-нибудь о завершении карьеры из-за травм?

– Нет, не думал. Я еще молодой, в принципе. Если бы я получил такую ​​травму в 30 – то, может, и да. Но мне было 25, поэтому не думал об этом.

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Шахтер (Донецк) Марьян Швед
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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