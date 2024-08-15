Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих пожертвовала 1 млн приютам для животных
Хороший жест
фото из соцсетей
Украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих пожертвовала часть призовых денег, которые она получила за достижения на ОИ-2024 в Париже, на помощь животным.
Об этом сообщает страница uaanimals.official.
Свой поступок Ярослава объяснила тем, что в Украине очень много бездомных животных и людям, которые им помогают, нужна финансовая поддержка.
"Сейчас в Украине очень много бездомных животных, и приютам нужна поддержка, чтобы позаботиться о каждом. Кроме финансовой и волонтерской поддержки вы можете брать животных из проверенных приютов в свои семьи, независимо от породы.
Мой кот тоже из приюта и тоже беспородистый, но он самый лучший в мире и мой любимый прыгун. Так что если у вас есть возможность спасти животное — спасите", - сказала Магучих.
После победы на Олимпиаде Ярослава заявила, что часть призовых пожертвует на нужды ВСУ, в фонд психологической поддержки и помощь приютам и животным с оккупированных территорий.
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