Динамо интересуется полузащитником Полесья

Азербайджанский источник весной 2023 года сообщал, что вице-чемпион Украины следит за Эмилем Мустафаевым. Тогда футболист выступал в "Александрии".

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Теперь сообщается о возобновлении интереса уже к представителю житомирского клуба. В минувшем сезоне спортсмен оформил 7 результативных действий в 24 матчах.

На старте текущей кампании полузащитник отыграл 59 минут в противостоянии с "Олимпией" во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. Несколько месяцев назад присоединился к сборной Азербайджана – команде своей исторической родины.