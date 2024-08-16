Динамо интересуется полузащитником Полесья
Киевляне продолжают усиливать состав
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Азербайджанский источник весной 2023 года сообщал, что вице-чемпион Украины следит за Эмилем Мустафаевым. Тогда футболист выступал в "Александрии".
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Теперь сообщается о возобновлении интереса уже к представителю житомирского клуба. В минувшем сезоне спортсмен оформил 7 результативных действий в 24 матчах.
На старте текущей кампании полузащитник отыграл 59 минут в противостоянии с "Олимпией" во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. Несколько месяцев назад присоединился к сборной Азербайджана – команде своей исторической родины.
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