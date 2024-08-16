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Опытный защитник после ЛНЗ переходит к чемпиону среди любителей

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Опытный защитник после ЛНЗ переходит к чемпиону среди любителей

Фото: ФК ЛНЗ

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Максим Ковалев в прошлом сезоне был частью дебютанта УПЛ, но ведущую роль не играл (11 матчей). Он представлял "фиалок" только год после того, как летом 2023-го покинул "Ингулец".

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Источник утверждает, что 35-летний защитник присоединится к "Агротеху" из Тишковки, который завоевал чемпионство Любительской лиги.

Воспитанник алчевской "Стали" и донецкого "Шахтера" сменил на Донбассе 4 клуба, но стабильность в карьере обрел на Кировоградщине. В "Зирке" и "Ингульце" Максим провел 8,5 лет.

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Максим Ковалев
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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