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ВСУ ликвидировали ещё 1330 оккупантов за сутки - Генштаб

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Много подбито и техники

ВСУ ликвидировали ещё 1330 оккупантов за сутки - Генштаб

Азов

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За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1330 российских оккупантов, а также 12 танков, 35 бронемашин и 59 артсистем.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 596950 (+1330) человек;
  • танков - 8496 (+12) ед;
  • боевых бронированных машин - 16461 (+35) ед;
  • артиллерийских систем - 16927 (+59) ед;
  • РСЗО - 1159 (+5) ед;
  • средства ПВО - 922 (0) ед;
  • самолетов - 367 (0) ед;
  • вертолетов - 328 (0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13659 (+61);
  • крылатые ракеты - 2429 (+1);
  • корабли / катера - 28 (0) ед;
  • подводные лодки - 1 (0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22848 (+73) ед;
  • специальная техника - 2829 (+16).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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