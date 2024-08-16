ВСУ ликвидировали ещё 1330 оккупантов за сутки - Генштаб
Много подбито и техники
Азов
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1330 российских оккупантов, а также 12 танков, 35 бронемашин и 59 артсистем.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 596950 (+1330) человек;
- танков - 8496 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 16461 (+35) ед;
- артиллерийских систем - 16927 (+59) ед;
- РСЗО - 1159 (+5) ед;
- средства ПВО - 922 (0) ед;
- самолетов - 367 (0) ед;
- вертолетов - 328 (0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13659 (+61);
- крылатые ракеты - 2429 (+1);
- корабли / катера - 28 (0) ед;
- подводные лодки - 1 (0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22848 (+73) ед;
- специальная техника - 2829 (+16).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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