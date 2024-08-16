Ночью Силами ПВО уничтожено пять беспилотников
Били также и баллистикой
Фейсбук/Анатолій Штефан
В ночь на 16 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар 3-мя баллистическими ракетами "Искандер-М", 3-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и 2-мя беспилотниками неустановленного типа из Курской области.
Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
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В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил все вражеские БпЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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