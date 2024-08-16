Первый тренер Коноплянки: Точно знаю, что Луческу хотел видеть Женю в Зените
Луческу давно следил за украинским футболистом
Getty Images / Global Images Ukraine
Первый тренер Евгения Коноплянки Юрий Кевлич рассказал, что экс-игрок "Днепра" и сборной Украины был в свое время в поле зрения "Зенита".
"Я знаю точно, что Мирча Луческу его очень сильно хотел к себе в "Зенит" (2016/17 - прим.). Я знаю это от селекционной службы "Шахтера", которая тоже меня в свое время обрабатывала. Но тогда юный Женя в "Шахтер" не перешел, а переехал в "Днепр". Луческу был очень зол, что узнал, что Коноплянка был в поле зрения селекционеров "Шахтера", но не перешел к ним.
И вот когда Мирча возглавил "Зенит", то он хотел его видеть в своей команде. Женя тогда играл в "Шальке" - это тоже "Газпром". Почему именно не перешел - это уже вопрос не ко мне. Надо лично его спрашивать. Самое главное - это то, что ему нужно было переезжать в Англию. Даже в "Вест Хэм", который когда-то делал предложение", - рассказал Кевлич.
Отметим, что Коноплянка таки поиграл в "Шахтере", но под руководством Луиша Каштру и Роберто Де Дзерби.
В июле этого года Евгений объявил о завершение карьеры футболиста.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Польша убегает от Украины, с хорватами темп держим
- Кривбасс вылетел, Динамо недолетело. Все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Европы
- ЛК. Беседин, Макаренко, Пластун вылетают, гол Фаворова вывел венгров дальше, провал Гаттузо
- Квалификация ЛЧ. Рейнджерс - Динамо 0:2. Замены Шовковского решили судьбу напряженного матча
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Спиваковский: Повезло, что у Зальцбурга травмирован нападающий Конате