Первый тренер Коноплянки: Точно знаю, что Луческу хотел видеть Женю в Зените

Первый тренер Евгения Коноплянки Юрий Кевлич рассказал, что экс-игрок "Днепра" и сборной Украины был в свое время в поле зрения "Зенита".

"Я знаю точно, что Мирча Луческу его очень сильно хотел к себе в "Зенит" (2016/17 - прим.). Я знаю это от селекционной службы "Шахтера", которая тоже меня в свое время обрабатывала. Но тогда юный Женя в "Шахтер" не перешел, а переехал в "Днепр". Луческу был очень зол, что узнал, что Коноплянка был в поле зрения селекционеров "Шахтера", но не перешел к ним. И вот когда Мирча возглавил "Зенит", то он хотел его видеть в своей команде. Женя тогда играл в "Шальке" - это тоже "Газпром". Почему именно не перешел - это уже вопрос не ко мне. Надо лично его спрашивать. Самое главное - это то, что ему нужно было переезжать в Англию. Даже в "Вест Хэм", который когда-то делал предложение", - рассказал Кевлич.

Отметим, что Коноплянка таки поиграл в "Шахтере", но под руководством Луиша Каштру и Роберто Де Дзерби.

В июле этого года Евгений объявил о завершение карьеры футболиста.