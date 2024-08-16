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Украина может вернуться к отключениям электроэнергии на следующей неделе

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Жара дастся в знаки

Украина может вернуться к отключениям электроэнергии на следующей неделе

Фото из свободных источников

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В Украине с 17 августа ожидается увеличение потребления электроэнергии из-за жары, что может заставить энергетиков применять графики отключений.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"То, что мы будем наблюдать на следующей неделе (повышение температуры - ИФ-У), может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", - сказала она в эфире телемарафона "Единые новости“.

Также Гринчук напомнила, что на энергетических объектах по всей стране продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, поврежденного в результате вражеских атак, и призвала потребителей экономно пользоваться электроэнергией.

Бизнес Минэнерго призывает активно импортировать электроэнергию. Как считают в министерстве, эти меры помогут стране избежать применения графиков и ограничений.

Напомним, ночью и утром 14 августа российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры на юге и севере Украины.

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Опубликовал: Александр Бураков
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