  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Коломойский сломал ему карьеру". Тренер Коноплянки вспомнил сорванный трансфер игрока в Ливерпуль
В тренде

"Коломойский сломал ему карьеру". Тренер Коноплянки вспомнил сорванный трансфер игрока в Ливерпуль

Общие новости

Легенда "Днепра" мог оказаться в Англии

"Коломойский сломал ему карьеру". Тренер Коноплянки вспомнил сорванный трансфер игрока в Ливерпуль

Новина українською

Юрий Кевлич, первый тренер Евгения Коноплянки рассказал о сорванном трансфере украинского экс-вингера "Днепра" в "Ливерпуль".

"Если бы он играл в Англии, как я говорил ему и советовал, то это был бы другой уровень восприятия его как игрока. А так он пошел по ложному пути благодаря своим агентам еще в придачу. Так сказать, "замечательный президент" футбольного клуба "Днепр" (Игорь Коломойский - прим.) сработал, помешал ему.

Читайте такжеПервый тренер Коноплянки: Точно знаю, что Луческу хотел видеть Женю в Зените

Он должен был переходить в "Ливерпуль". Тогда даже на один день приоткрыли трансферное окно. "Ливерпуль" договорился, все было согласовано. Но вы знаете, как у нас все решается. Я считаю, что ему сломали карьеру. Вот именно такие горе-руководители, которые вроде бы давали деньги на футбол, но до конца его не понимали и не так любили, как следовало бы", - сказал Кевлич.

По теме
yellow-arrow
Черноморец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.08.2024
yellow-arrow
Первый тренер Коноплянки: Точно знаю, что Луческу хотел видеть Женю в Зените
yellow-arrow
Украина может вернуться к отключениям электроэнергии на следующей неделе
Евгений Коноплянка Днепр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Сергій Кравчук (Луцьк)
16.08.2024 в 15:47
...дійсно ,Севілья на той час феєрила...а Шальке - не поганий клуб.....можна було б працювати наполегливіше і розкритися десь тут. ніхто не заважав свого часу Вороніну працювати у Майнці, Баєрі і потім перейти до Лівера.... ніхто не завадив Довбику працювати у Жироні, а зараз в більш іменитій Ромі.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Сергій Кравчук (Луцьк)
16.08.2024 в 15:47
...дійсно ,Севілья на той час феєрила...а Шальке - не поганий клуб.....можна було б працювати наполегливіше і розкритися десь тут. ніхто не заважав свого часу Вороніну працювати у Майнці, Баєрі і потім перейти до Лівера.... ніхто не завадив Довбику працювати у Жироні, а зараз в більш іменитій Ромі.
Ответить
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
16.08.2024 в 15:16
..Він сам собі зламав кар'єру... Бо ледачий ! Йому хіба хтось заважав в Севільї розкритись.... Чи в Шальке ? Чи в шахтьорі ? Краковії? Клужі?
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости