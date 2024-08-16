"Коломойский сломал ему карьеру". Тренер Коноплянки вспомнил сорванный трансфер игрока в Ливерпуль
Легенда "Днепра" мог оказаться в Англии
Юрий Кевлич, первый тренер Евгения Коноплянки рассказал о сорванном трансфере украинского экс-вингера "Днепра" в "Ливерпуль".
"Если бы он играл в Англии, как я говорил ему и советовал, то это был бы другой уровень восприятия его как игрока. А так он пошел по ложному пути благодаря своим агентам еще в придачу. Так сказать, "замечательный президент" футбольного клуба "Днепр" (Игорь Коломойский - прим.) сработал, помешал ему.
Он должен был переходить в "Ливерпуль". Тогда даже на один день приоткрыли трансферное окно. "Ливерпуль" договорился, все было согласовано. Но вы знаете, как у нас все решается. Я считаю, что ему сломали карьеру. Вот именно такие горе-руководители, которые вроде бы давали деньги на футбол, но до конца его не понимали и не так любили, как следовало бы", - сказал Кевлич.
Популярное сейчас
- Вацко объяснил, почему Нещерет должен уйти из Динамо
- Спиваковский: Повезло, что у Зальцбурга травмирован нападающий Конате
- Украинец забил со штрафного на 90+4′ минуте и вывел Академию Пушкаш в следующий раунд квалификации
- Армия РФ оккупировала еще три села в Донецкой области, - карта DeepState
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Динамо на 11-м месте по количеству побед в ЛЧ. Временно обогнали Арсенал
Комментарии 2