"Коломойский сломал ему карьеру". Тренер Коноплянки вспомнил сорванный трансфер игрока в Ливерпуль

Юрий Кевлич, первый тренер Евгения Коноплянки рассказал о сорванном трансфере украинского экс-вингера "Днепра" в "Ливерпуль".

"Если бы он играл в Англии, как я говорил ему и советовал, то это был бы другой уровень восприятия его как игрока. А так он пошел по ложному пути благодаря своим агентам еще в придачу. Так сказать, "замечательный президент" футбольного клуба "Днепр" (Игорь Коломойский - прим.) сработал, помешал ему.

Он должен был переходить в "Ливерпуль". Тогда даже на один день приоткрыли трансферное окно. "Ливерпуль" договорился, все было согласовано. Но вы знаете, как у нас все решается. Я считаю, что ему сломали карьеру. Вот именно такие горе-руководители, которые вроде бы давали деньги на футбол, но до конца его не понимали и не так любили, как следовало бы", - сказал Кевлич.