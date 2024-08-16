Заработали на "уклонистах" более $1 млн: СБУ задержала начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК. ФОТО
Фигуранты предлагали военнообязанным свое содействие во избежание призыва
ssu.gov.ua
Начальников ТЦК Бучанского и Бориспольского районов Киевской области задержали на взятке.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Служба безопасности отметила, что их союзником был гражданин страны Южного Кавказа.
"Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных обнаружено более 1,2 млн американских долларов. Большинство изъятой налички фигуранты хранили в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных домов.
Как установило расследование, фигуранты предлагали военнообязанным свое содействие во избежании призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. По материалам дела, стоимость таких "услуг" составляла 37 тыс. долларов США с одного уклоняющегося. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в том числе фиктивных медсправок, а также "сопровождение" уклонистов во время прохождения военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.
Чиновники ТЦК для реализации схемы использовали личные связи среди представителей ВЛК, которых "втемную" привлекали к преступной схеме.
Затем фиктивные документы использовали для снятия потенциальных призывников с военного учета, что давало им возможность бежать за границу.
Для поиска уклонистов и передачи денег должностные лица ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца.
"Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане, когда он получал 50 тыс. американских долларов от новых клиентов. После этого в служебных кабинетах задержали обоих должностных лиц ТЦК. Дополнительно во время обысков в доме иностранца обнаружено большое количество оружия, в том числе пистолет с глушителем, происхождение которого сейчас устанавливается", - отметили в Службе безопасности.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
ч. 3 ст. 369 (неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
По данным издания, видання Київщина 24/7, речь идет о начальнике ТЦК Бучанского района Леонида Викочко и начальнике ТЦК Бориспольского района Сергея Русина
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