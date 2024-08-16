Металлист 1925 подал иск в суд на Волочая, Сенькива и Болотникова

"Металлист 1925" подал иск в суд на комментатора Виталия Волочая, журналистов Андрея Сенькива и Сергея Болотникова.

Как свидетельствует портал Судебная власть Украины, заседание состоится 25 сентября в Железнодорожном суде Львова.

Отмечено, что клуб подал иск "о признании информации недостоверной и унижающей деловую репутацию и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации".

Также информацию об иске подтвердил и Волочай.

"Помните, где-то весной я приходил в гости к KDK и рассказывал, что суд признал современный "Металлист" не правообладателем того "Металлиста" с долгами.

Так вот после того, на меня там начали накидывать менеджеры и директора "Металлиста 1925", что это все ложь, и я лжец. Потом вышло в публику решение суда, и оказалось, что я не лжец. Неудобно вышло.

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Так вот. Суть в том, что как оказалось, где-то в период между публикациями и обнародованием того вердикта, "Металлист 1925" подал на меня, Сенькива и Болотникова в суд! Андрей и Сергей сейчас немного заняты делами уважительнее чести и репутации клуба первой лиги, а я буду держать вас в курсе!" – написал Волочай в своем телеграм-канале.