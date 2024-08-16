Металлист 1925 подал иск в суд на Волочая, Сенькива и Болотникова
О признании информации недостоверной и унижающей деловую репутацию и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации
metalist1925.com
"Металлист 1925" подал иск в суд на комментатора Виталия Волочая, журналистов Андрея Сенькива и Сергея Болотникова.
Как свидетельствует портал Судебная власть Украины, заседание состоится 25 сентября в Железнодорожном суде Львова.
Отмечено, что клуб подал иск "о признании информации недостоверной и унижающей деловую репутацию и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации".
Также информацию об иске подтвердил и Волочай.
"Помните, где-то весной я приходил в гости к KDK и рассказывал, что суд признал современный "Металлист" не правообладателем того "Металлиста" с долгами.
Так вот после того, на меня там начали накидывать менеджеры и директора "Металлиста 1925", что это все ложь, и я лжец. Потом вышло в публику решение суда, и оказалось, что я не лжец. Неудобно вышло.
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Так вот. Суть в том, что как оказалось, где-то в период между публикациями и обнародованием того вердикта, "Металлист 1925" подал на меня, Сенькива и Болотникова в суд! Андрей и Сергей сейчас немного заняты делами уважительнее чести и репутации клуба первой лиги, а я буду держать вас в курсе!" – написал Волочай в своем телеграм-канале.
Ранее Волочай в выпуске KDK сказал: "Суд считает, что "Металлист 1925" имеет большие основания для того, чтобы считаться преемником. И из-за того, что нынешний "Металлист" стал "Металлистом" только через 5 лет после банкротства, за это время появился "Металлист 1925", использовавший айдентику и сторилайн харьковского футбола, новый "Металлист" не является правопреемником старого "Металлиста". В клубе информацию Волочая отрицают.
Также отметим, что Болотников и Сенькив сейчас служат в рядах ВСУ.
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