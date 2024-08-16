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Металлист 1925 подал иск в суд на Волочая, Сенькива и Болотникова

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О признании информации недостоверной и унижающей деловую репутацию и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации

Металлист 1925 подал иск в суд на Волочая, Сенькива и Болотникова

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" подал иск в суд на комментатора Виталия Волочая, журналистов Андрея Сенькива и Сергея Болотникова.

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Как свидетельствует портал Судебная власть Украины, заседание состоится 25 сентября в Железнодорожном суде Львова.

Отмечено, что клуб подал иск "о признании информации недостоверной и унижающей деловую репутацию и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации".

Также информацию об иске подтвердил и Волочай.

"Помните, где-то весной я приходил в гости к KDK и рассказывал, что суд признал современный "Металлист" не правообладателем того "Металлиста" с долгами.

Так вот после того, на меня там начали накидывать менеджеры и директора "Металлиста 1925", что это все ложь, и я лжец. Потом вышло в публику решение суда, и оказалось, что я не лжец. Неудобно вышло.

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Так вот. Суть в том, что как оказалось, где-то в период между публикациями и обнародованием того вердикта, "Металлист 1925" подал на меня, Сенькива и Болотникова в суд! Андрей и Сергей сейчас немного заняты делами уважительнее чести и репутации клуба первой лиги, а я буду держать вас в курсе!" – написал Волочай в своем телеграм-канале.

Ранее Волочай в выпуске KDK сказал: "Суд считает, что "Металлист 1925" имеет большие основания для того, чтобы считаться преемником. И из-за того, что нынешний "Металлист" стал "Металлистом" только через 5 лет после банкротства, за это время появился "Металлист 1925", использовавший айдентику и сторилайн харьковского футбола, новый "Металлист" не является правопреемником старого "Металлиста". В клубе информацию Волочая отрицают.

Также отметим, что Болотников и Сенькив сейчас служат в рядах ВСУ.

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Металлист 1925 (Харьков) Сергей Болотников Виталий Волочай
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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.08.2024 в 18:36
Голова идет кругом от этих скандалов в харьковском футболе. Я считаю так. Кто больше запустит салюта и фейерверка в следущем году в честь празднования 100 летия лучшего харьковского клуба, тот и будет считацца правоприемником того самого Металлиста!
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.08.2024 в 18:36
Голова идет кругом от этих скандалов в харьковском футболе. Я считаю так. Кто больше запустит салюта и фейерверка в следущем году в честь празднования 100 летия лучшего харьковского клуба, тот и будет считацца правоприемником того самого Металлиста!
Ответить
0
1
aleks68
16.08.2024 в 18:52
сдохни падаль
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