В Полтаве снова тревога. Ворскла и Оболонь сыграли 16 минут

3-й тур УПЛ открывается двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ворскла" принимает "Оболонь".

Матч должен был начаться в 18:00, однако из-за тревоги стартовый свисток раздался в 18:35.

Впрочем, команды сыграли немного: на 17-й минуте снова прозвучал сигнал тревоги и поединок был прерван. Команды и зрители ушли в укрытие. Счет в матче не открыт - 0:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.