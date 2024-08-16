Ворскла и Оболонь возобновили свой матч после тревоги
Надеемся, больше игре ничто не помешает
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
3-й тур УПЛ открывается двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ворскла" принимает "Оболонь".
Матч должен был начаться в 18:00, однако из-за тревоги стартовый свисток раздался в 18:35.
Впрочем, команды сыграли немного: на 17-й минуте снова прозвучал сигнал тревоги и поединок был прерван. Команды и зрители ушли в укрытие. Счет в матче не открыт - 0:0.
Тревога длилась 45 минут, матч возобновился в 19:50.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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