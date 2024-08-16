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Ворскла и Оболонь возобновили свой матч после тревоги

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Ворскла и Оболонь возобновили свой матч после тревоги

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

3-й тур УПЛ открывается двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ворскла" принимает "Оболонь".

Матч должен был начаться в 18:00, однако из-за тревоги стартовый свисток раздался в 18:35.

Впрочем, команды сыграли немного: на 17-й минуте снова прозвучал сигнал тревоги и поединок был прерван. Команды и зрители ушли в укрытие. Счет в матче не открыт - 0:0.

Тревога длилась 45 минут, матч возобновился в 19:50.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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