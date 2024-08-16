UA-Футбол принимает участие в аудиопремии лучших подкастеров Украины СЛУШНО-2024 – поддержите нас своим голосом
Первая профессиональная аудиопремия
Megogo, UA-Футбол
Премия "СЛУШНО" основана командой MEGOGO Audio в 2021 году и состоится уже в четвертый раз. Ее цель – собрать самые актуальные подкаст-проекты, приобщиться к формированию профессионального сообщества и стимулировать развитие инфраструктуры – от производства до дистрибуции контента.
Уже ровно 5 лет как мы с головой нырнули в подкастинг и разбираем на атомы все яркие футбольные матчи (как с участием украинских команд, так и европейских), ведем для вас аудио трансляции поединков, высказываем мнения по трансферам и топовым новостям, комментируем другие события в спорте №1.
Редакция UA-Футбол просит своих читателей и слушателей поддержать проект "Подкасты UA-Футбол" по вот этой ссылке в категории "Спорт".
Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Castbox, Pocket Casts, Spotify for Podcasters, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
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