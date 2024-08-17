Заявление Любеновича, победы Черноморца и Ворсклы, старт АПЛ. Главные новости за 16 августа
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
УПЛ. Черноморец – Колос 1:0. Первый гол и первая победа одесситов
3-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимал "Колос". Нельзя сказать, что поединок был очень интересным и насыщенным, но свой первый гол в сезоне "Черноморец" таки забил, он на счету Хобленко. В итоге матч так и закончился со счетом 1:0, больше команды голами не порадовали. Все детали о поединке – по ссылке выше.
УПЛ. Ворскла – Оболонь 2:0. Тревоги и спорный отмененный гол
Этот поединок 3-го тура УПЛ начался чуточку позже, чем должен был, а также прерывался. Все из-за воздушных тревог. Тем не менее, финальный свисток прозвучал и зафиксировал победу "Ворсклы". Интересно, что в матче произошел спорный эпизод. Судейская бригада не засчитала гол Суханова в ворота полтавчан. Причина – якобы игра рукой форварда "пивоваров".
АПЛ. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:0. Зиркзе зажигает свою звезду на Олд Траффорд
"МЮ" и "Фулхэм" открыли новый сезон АПЛ. Команда Тен Хага вырвала победу в конце встречи. После перехвата на своей половине поля Зиркзе обыгрался в широкую стенку с Гарначо. Навес от Алехандро, безупречный по таймингу рывок Джошуа и прекрасный удар в касание от новичка "МЮ". Первый выход на поле в АПЛ, со скамейки запасных, и сразу гол.
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Любенович заявил, что остается в Минае
После матча Первой лиги с "Прикарпатьем" (4:2) главный тренер "Миная" Желько Любенович ответил на вопросы по игре и слухах об отставке: "Я остаюсь в команде. Все те проблемы, которые были, мы решили. Я остаюсь, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят", - сказал Любенович в ответ на вопрос журналиста UA-Футбол Игоря Семйона.
Базель подписал контракт с Шакири
Полузащитник Джердан Шакири недавно разорвал контракт с "Чикаго Файр". Футболист уже нашел себе другой клуб. Игрок подписал контракт с ФК "Базель". Клуб пока не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что хавбек заключил договор до 30 июня 2027 года.
Полесье официально попрощалось с Будковским и Козаком
Оба игрока получили статус свободных агентов. 26-летний Козак был одним из старожилов команды, он присоединился к "волкам" в 2021-м году и прошел путь от Первой лиги до квалификации Лиги конференций. 32-летний Будковский стал игроком "Полесья" в начале 2022 года. За два с половиной года Филипп стал победителем Первой лиги, и помог команде впервые в своей истории выйти в еврокубки.
Тьяго Алькантара покидает тренерский штаб Барселоны
Бывший полузащитник сборной Испании провел свой последний день в штабе главного тренера "Барселоны" Ханса-Дитера Флика. На должность технического ассистента в штабе немецкого специалиста Алькантара был назначен 17 июля. Напомним, этим летом Алькантара завершил профессиональную футбольную карьеру в возрасте 33 лет.
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