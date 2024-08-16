Иващенко - о судействе: Вся Украина смеется: Почему так? Ну, вот так

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко в эфире УПЛ ТВ прокомментировал поражение от "Ворсклы" (0:2) в 3-м туре УПЛ.

– Вот этот момент с рукой. Не могу не спросить: на ваш взгляд, была рука или нет?

– Да что, на мой взгляд? Конечно, нет. Вся Украина сейчас звонит, пишет: "Чистый гол отменили". Просто хочется спросить: "Как трактуется?" и все такое. У нас сколько таких матчей было.

С Ковалевкой 1-й тур играли – тоже рукой себе пробрасывает, смотрят – ничего нет. С "Александрией" играли – тоже чистейшая рука была еще в конце того чемпионата. Много таких моментов, и трактуются я не знаю, как. И все не в нашу пользу. Как будто специально такие моменты.

Конечно, забили мяч, накал футбола, где-то можно было переломить. К ребятам какие вопросы? Молодцы, играли, и по анализу – то, что я сейчас смотрел – достаточно нанесли ударов, но страдает точность.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

У команды-соперника, по сути, в 1-й половине один момент, на добивании не доиграли, и все. Мы пытались, достаточно нанесли ударов, но мяч не хочет попадать в ворота.

– Этот момент с незасчитанным голом как-то надломил команду?

– Конечно, такие ситуации надламывают, когда люди решают исход матча – имею в виду судей. Сами решают, сами надламывают такие моменты, и оно где-то, конечно, надламывает. Поэтому здесь трудно что-то говорить.

Ладно, если бы какая-то последовательность была. Я же говорю, много таких моментов – здесь трактуют так, там трактуют по-другому. Такое впечатление, что как выгодно. Вот и все, что здесь можно комментировать? Вся Украина смеется: "Почему так?" Ну, вот так вот.