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На 1230 россиян стало меньше. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

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Более полусотни артиллерийских систем были выведены из строя

На 1230 россиян стало меньше. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Генштаб ЗСУ

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Генштаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины ликвидировали 1230 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 212 единиц техники, в том числе 58 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 598180 (+1230) человек,
  • танков ‒ 8501 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16473 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 16985 (+58) ед,
  • РСЗО – 1160 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 923 (+1) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13714 (+55),
  • крылатых ракет ‒ 2432 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22913 (+65) ед,
  • специальной техники – 2844 (+15).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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