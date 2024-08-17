На 1230 россиян стало меньше. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
Более полусотни артиллерийских систем были выведены из строя
Генштаб ЗСУ
Генштаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины ликвидировали 1230 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 212 единиц техники, в том числе 58 артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 598180 (+1230) человек,
- танков ‒ 8501 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16473 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 16985 (+58) ед,
- РСЗО – 1160 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 923 (+1) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13714 (+55),
- крылатых ракет ‒ 2432 (+3),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22913 (+65) ед,
- специальной техники – 2844 (+15).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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