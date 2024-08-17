Первый тренер Коноплянки - об обещаниях, которые ему давал бывший глава УАФ Андрей Павелко: Построить поле

Бывший тренер "Днепра" Юрий Кевлич рассказал о том, как Андрей Павелко обещал ему построить поле в Кропивницком:

"Мне вот Павелко обещал построить поле, как тренеру, который подготовил сборной игрока. Даже сертификат у меня есть, до сих пор его берегу! И что вы думаете? У меня уже аж два поля!

Наша федерация получает деньги на развитие футбола, так постройте на Кировоградщине поля, постройте на Полтавщине поля, но чтобы оно принадлежало федерации футбола, а не какому-то частнику, который будет сосать потом из таких, как мы деньги, понимаете?".