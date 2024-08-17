Ночью силы ПВО сбили все 14 российских БПЛА. Также оккупанты использовали для атаки Искандер

Россияне в ночь с 16 на 17 августа атаковали территорию Украины с воздуха. Для этого они использовали 14 ударных БпЛА типа Shahed, которые запустили из районов Приморско-Ахтарская, Ейская и Курская РФ.

Кроме этого по городу Сумы была применена крылатая ракета "Искандер-К". Атака произошла с территории Воронежской области России.