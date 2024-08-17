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Ночью силы ПВО сбили все 14 российских БПЛА. Также оккупанты использовали для атаки Искандер

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Ракета полетела в Сумы

Ночью силы ПВО сбили все 14 российских БПЛА. Также оккупанты использовали для атаки Искандер

Getty Images

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Россияне в ночь с 16 на 17 августа атаковали территорию Украины с воздуха. Для этого они использовали 14 ударных БпЛА типа Shahed, которые запустили из районов Приморско-Ахтарская, Ейская и Курская РФ.

Кроме этого по городу Сумы была применена крылатая ракета "Искандер-К". Атака произошла с территории Воронежской области России.

“Все 14 шахедов сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях”, – сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Источник:
КПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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