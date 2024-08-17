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В результате российского удара Искандером по Сумам загорелось 10 автомобилей

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Пожар уже ликвидирован

В результате российского удара Искандером по Сумам загорелось 10 автомобилей

ДСНС Сумщини

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Утром 17 августа россияне атаковали Сумы ракетой "Искандер-К".

Как сообщают в ГСЧС, результатом этого стало возгорание сразу 10 гражданских автомобилей. Они находились на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами.

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“Спасателям удалось ликвидировать обнаруженные очаги горения и не позволить огню распространиться на другие транспортные средства.

Также сотрудники ГСЧС обследовали территорию по которой был нанесен удар.

Взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений”, – говорится в отчете ГСЧС.

Как сообщил начальник Сумской ОВА Алексей Дрозденко, удар произошел в районе проспекта Свободы.

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Источник:
ДСНС Сумщини
Опубликовал: Максим Кучер
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