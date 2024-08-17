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Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации Лиги Европы

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Во главе с Балакиным

Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первый поединок плей-офф раунда Лиги Европы "Брага" - "Рапид" будет обслуживать украинская судейская бригада. Игра состоится 22-го августа.

Главным арбитром будет Николай Балакин. Его ассистентами на линиях станут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром будет работать Денис Шурман.

С помощью системы ВАР украинцам будут помогать судьи из Нидерландов Деннис Хиглер и Эдвин ван де Грааф.

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Лига Европы Рапид (Вена) Николай Балакин Брага
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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