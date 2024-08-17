Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации Лиги Европы
Во главе с Балакиным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый поединок плей-офф раунда Лиги Европы "Брага" - "Рапид" будет обслуживать украинская судейская бригада. Игра состоится 22-го августа.
Главным арбитром будет Николай Балакин. Его ассистентами на линиях станут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром будет работать Денис Шурман.
С помощью системы ВАР украинцам будут помогать судьи из Нидерландов Деннис Хиглер и Эдвин ван де Грааф.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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