Караваев: Сейчас есть тенденция, при которой выстреливают молодые тренеры

Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал выступления команды в последних матчах.

- Вы не ездили на игру в Ровно и остались в Польше. Как отнеслись к этому?

- Положительно. Потому что тренеры распределили время так, что я, Ярмоленко, Ванат и Бражко постоянно играли и нам нужен был отдых. Поэтому в матче против "Рейнджерс" я был полон сил. У нас много игроков, есть два состава и еще плюс запасные. В такой команде как "Динамо" должна быть конкуренция и футболисты должны быть плюс-минус одинакового уровня.

- Но, думаю, второй тайм матча против "Вереса" смотрели как на иголках?

- Бывает такое. Первый тайм мы смотрели с Ярмоленко и мы понимали, что нужно было забивать и 3, и 4, и 5, что это может сыграть злую шутку. Такое совпадение, такая ошибка - подобное случается. Но ребята молодцы. Имели еще много моментов. Нужно анализировать ситуацию, чтобы подобного не происходило.

- Как команда будет настроена на "Карпаты"?

- Мы подготовимся. И к "Вересу" мы готовились тщательно. Сейчас есть тенденция, при которой выстреливают молодые тренеры. Например, как Желько в "Минае" в прошлом сезоне. Я играл с ним в "Заре" и хорошо его знаю. И знаю, что он давал команде, что она расправила крылья. Также "Карпаты" теперь имеют молодого тренера. А это свои идеи, свои мысли, что-то свежее, разные стили. В таких матчах легко точно не будет. И к нам готовятся, нас разбирают.