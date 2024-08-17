"Клуб пытался решить этот вопрос через Министерство спорта": Нагиев – о сорванном камбэке в чемпионат Азербайджана
Одним можно, другим - нет
scdnipro1.com.ua
Новичок "Миная" Дмитрий Нагиев рассказал о том, как не смог перейти в клуб из чемпионата Азербайджана.
"Сейчас в связи с военным положением мужчин из Украины не выпускают. Клуб пытался решить этот вопрос через Министерство спорта, но нам не пошли навстречу. Так я очень хотел вернуться и целый месяц жил с этой мыслью, но к сожалению, не получилось, что конечно, огорчает", - сказал Нагиев.
К слову, в 2015 году Нагиев выступал за сборную Азербайджана U-21 и играл за местный клуб "Сумгаит". Перед "Минаем" выступал за "Оболонь".
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Источник:azerisport.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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