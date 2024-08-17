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В Курской области погиб украинский футболист

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Был воспитателем Карпат

В Курской области погиб украинский футболист

Фото: Оброшинська територіальна громада

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Во время выполнения боевого задания, 13-го августа, возле населенного пункта Погребки Курской области РФ, погиб Игорь Северенчук. 30-летний мужчина служил главным сержантом в 95-й отдельной Полесской бригаде десантно-штурмовых войск ВСУ.

Игорь - родом из Киева. Впоследствии, вместе с семьей переехал во Львов. Жизнь героя была непосредственно связана с футболом. Сначала выступал за «Карпаты» на первенстве ДЮФЛ, а затем стал игроком молодежки «Говерлы». Позже играл за любительские клубы Львовщины.

Игорь Северенчук участвовал в боях за Довгенькое, Торецк, Изюм и Лиман. Воина похоронили 17-го августа на Лычаковском кладбище во Львове.

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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