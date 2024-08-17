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Представители УАФ вручили Ротаню и его штабу по сборной именные памятные футболки

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Перед матчем Александрии

Представители УАФ вручили Ротаню и его штабу по сборной именные памятные футболки

Фото: УАФ

Новина українською

Перед игрой 3-го тура УПЛ "Заря" - "Александрия" представители УАФ поблагодарили Руслана Ротаня за работу во главе молодежной и олимпийской сборных.

Всему тренерскому штабу сборных подарили именные памятные футболки с номерами, которые символизируют количество проведенных матчей с командами.

За это время Руслан Ротань провел во главе сборных Украины 59 поединков.

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Руслан Ротань молодежная сборная Украины Олимпийская сборная Украины УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.08.2024 в 23:58
ПРОВАЛИЛ ОПОЗОРИЛ КОМАНДУ НА ОИ --ЧЕКАНУТЫЕ
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.08.2024 в 23:58
ПРОВАЛИЛ ОПОЗОРИЛ КОМАНДУ НА ОИ --ЧЕКАНУТЫЕ
Ответить
0
0

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