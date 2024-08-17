Представители УАФ вручили Ротаню и его штабу по сборной именные памятные футболки
Перед матчем Александрии
Фото: УАФ
Перед игрой 3-го тура УПЛ "Заря" - "Александрия" представители УАФ поблагодарили Руслана Ротаня за работу во главе молодежной и олимпийской сборных.
Всему тренерскому штабу сборных подарили именные памятные футболки с номерами, которые символизируют количество проведенных матчей с командами.
За это время Руслан Ротань провел во главе сборных Украины 59 поединков.
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alex.belogubko (одесса)
17.08.2024 в 23:58
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