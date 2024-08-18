Камбэк Динамо, Левандовский спасает дебют Флика в Барсе и успешный старт Зинченко в АПЛ. Главные новости за 17 августа

В рамках 3-го тура родной УПЛ львовские "Карпаты" на своем поле принимали вице-чемпиона в лице киевского "Динамо". "Львы", усилиями Олега Очеретько, открыли счет уже на первой минуте встречи. Однако, после этого киевляне собрались и трижды поразили ворота команды Владислава Лупашко. Голами в составе "бело-синих" отметились Пихаленок, Ванат и пенальти реализовал Ярмоленко.

В еще одном матче 3-го тура чемпионата Украины житомирские "волки" принимали "Ингулец", который вернулся из Первой лиги. В итоге, команды Имада Ашура и Василия Кобина обменялись голами в конце первого тайма и расписали ничью.

В свою очередь, этот же третий тур национального первенства Украины сезона 2024/25 открывало очное противостояние луганчан и "горожан". Подопечные Юрия Коваля и Руслана Ротаня подходили к этому поединку без поражений. Впрочем, все же именно футболисты "Александрии" продемонстрировали больше креатива в атаке и переиграли своего оппонента.

"Канониры" под руководством Микеля Артеты в первом туре чемпионата Англии в домашних стенах принимали "Вулверхэмптон". Три очка лондонцам в этой встрече принесли забитые мячи Хаверца и Сака. В свою очередь, Александр Зинченко провел на поле 74 минуты, после чего уступил место для Тимбера.

В матче за Суперкубок банда Хаби Алонсо встречалась с "Штутгартом". Этот поединок проходил на домашнем стадионе "фармацевтов" - "БайАрена". Действующий чемпион Германии из-за удаления Терье остался в меньшинстве уже на 37-й минуте, однако все же сумел в конце встречи оформить свой очередной камбэк. Ну а в серии послематчевых пенальти, более точными оказались как раз футболисты "Байера".

Первые поединки очередного сезона национального чемпионата также провела Италия. В стартовом туре "Дженоа" на своем поле принимала миланский "Интер". Дублем со стороны "нерадзурри" отметился Маркус Тюрам, а ничью для "грифонов" принес гол Мессиаса на 90+4 минуте. Примечательно, что украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на эту встречу в стартовом составе команды Альберто Джилардино и провел на поле 71 минуту.

И в Испанию. Здесь, в рамках первого тура испанской Примеры "Барселона" приехала в гости к "Валенсии". Первыми размочили счет в матче "летучие мыши", но дубль Роберта Левандовского вырвал для "блауграны" три зачетных балла.