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За сутки уничтожено 1170 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

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Более двухсот единиц техники разрушено

За сутки уничтожено 1170 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генштаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1170 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 205 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 599 350 (+1170) человек,
  • танков ‒ 8508 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16480 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 17056 (+71) ед,
  • РСЗО – 1161 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 923 (+0) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13752 (+38),
  • крылатых ракет ‒ 2432 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22992 (+79) ед,
  • специальной техники – 2846 (+2).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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