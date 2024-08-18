За сутки уничтожено 1170 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
Более двухсот единиц техники разрушено
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генштаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1170 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 205 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 599 350 (+1170) человек,
- танков ‒ 8508 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16480 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 17056 (+71) ед,
- РСЗО – 1161 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 923 (+0) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13752 (+38),
- крылатых ракет ‒ 2432 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22992 (+79) ед,
- специальной техники – 2846 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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