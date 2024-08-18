Использовали баллистику из Северной Кореи. Россияне ночью запустили по Украине 16 ракет и БПЛА
ПВО справилась с 13 единицами, еще три – не достигли цели
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В ночь с 17 на 18 августа россияне атаковали разными видами ракет с территорий Курской и Воронежской областей.
Для этого они применили баллистику, крылатые и управляемые авиационные ракеты, а также ударные БпЛА типа Shahed (место пусков – Курская область). В общей сложности было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:
- - 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- - 2 баллистические ракеты KN-23;
- - 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- - 3 крылатые ракеты (тип уточняется);
- - 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:
- - 2 баллистические ракеты KN-23;
- - 3 крылатые ракеты (тип уточняется);
- - 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно без человеческих потерь и потерпевших”, – говорится в отчете ВС ВСУ.
Добавим, что KN-23 – ракета производства Северной Кореи.
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