Использовали баллистику из Северной Кореи. Россияне ночью запустили по Украине 16 ракет и БПЛА

В ночь с 17 на 18 августа россияне атаковали разными видами ракет с территорий Курской и Воронежской областей.

Для этого они применили баллистику, крылатые и управляемые авиационные ракеты, а также ударные БпЛА типа Shahed (место пусков – Курская область). В общей сложности было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";

- 2 баллистические ракеты KN-23;

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

- 3 крылатые ракеты (тип уточняется);

- 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей: - 2 баллистические ракеты KN-23;

- 3 крылатые ракеты (тип уточняется);

- 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно без человеческих потерь и потерпевших”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

Добавим, что KN-23 – ракета производства Северной Кореи.