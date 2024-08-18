На выходных состоится финальная часть чемпионата Украины среди ветеранов 60+

17-18 августа в городе Вишневое (Киевская область) на Городском стадионе состоится финальный этап чемпионата Украины среди ветеранов 60+, посвященного памяти выдающегося футболиста и тренера Вадима Соснихина.

Организаторами турнира выступают Ассоциация ветеранов футбола Украины, ООО "Агробизнес", Благотворительный фонд "Семья Собуцких" при поддержке Украинской ассоциации футбола. Футбольный турнир проводится во время широкомасштабной войны, которая не обошла стороной, вероятно, каждую семью в нашей стране. Спасибо несгибаемым и мощным Вооруженным силам Украины, всем силам безопасности и обороны Украины, что имеем возможность играть в футбол и собираться вместе в футбольном кругу. Низкий поклон нашим славным воинам!

Это одно из самых массовых футбольных соревнований страны, среди самых старших ветеранов, которые, несмотря на серьезный по спортивным меркам возраст и сложную ситуацию в стране, сохранили любовь к футболу и желание соревноваться за победу. Всего участие в чемпионате приняли 24 команды из 15 регионов Украины, а в финал вышли шесть лучших - "Карпаты им. В.Турянчика" (Мукачево), "Ришелье" (Одесса), "Буковина - Нива-маркет" (Черновцы), "Агробизнес” (Волочиск), “Пирятин-Полтавщина” и ФК “Барышевка” (Киевская область).

17 августа в 15:45 состоится жеребьевка групп и будет определено расписание матчей. Следовательно, согласно жребию каждой команде будет присвоен номер, который она займет в соревновательной сетке.

Группа А

Команда 1

Команда 2

Команда 3

Расписание матчей:

16:30 Команда 1 – Команда 3

17:30 Команда 2 – Команда 1

18:30 Команда 3 – Команда 2

Группа Б

Команда 4

Команда 5

Команда 6

Расписание матчей:

16:30 Команда 4 – Команда 6

17:30 Команда 5 – Команда 4

18:30 Команда 6 – Команда 5

На 18 августа запланированы решающие матчи турнира:

10:30 1/2 финала. Группа А (1 место) – Группа Б (2 место)

10:30 1/2 финала. Группа Б (1 место) – Группа А (2 место)

11:30 Матч за 5-6 место

11:30 Матч за 3-4 место

12:30 Финал

13:00 Церемония награждения

Приглашаем болельщиков на стадион, стать свидетелями решающих матчей среди старейших ветеранов!

Справка

Участие команд в чемпионате Украины среди ветеранов 60+ полностью безвозмездно – все расходы на себя принимают партнеры соревнования ООО “Агробизнес” и Благотворительный фонд “Семья Собуцких”. В этом году уже был проведен чемпионат Украины 55+ (победителем стал луцкий Абориген), а в плане-календаре соревнований АВФУ на 2024 год проведение всеукраинских чемпионатов в возрастных категориях 35+ и 45+ лет, а также Рождественского турнира памяти.