Защитник Марлон расторг свой контракт с "Шахтером" и получил статус свободного агента. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, 28-летний центральный защитник Марлон активировал механизм ФИФА, позволивший разорвать трудовое соглашение с донецким клубом из-за того, что в Украине идет война.

На данный момент за бразильцем следят "Ботафого", "Интернасьонал", "Васко да Гама", а также испанский "Алавес".

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Напомним, Марлон перешел в "Шахтер" летом 2021 года из "Сассуоло". В общей сложности бразилец принял участие в 22 матчах за "Шахтер", в которых не отметился результативными действиями.