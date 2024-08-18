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Марлон расторг свой контракт с Шахтером

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Теперь в статусе свободного агента

Марлон расторг свой контракт с Шахтером

shakhtar.com

Новина українською

Защитник Марлон расторг свой контракт с "Шахтером" и получил статус свободного агента. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, 28-летний центральный защитник Марлон активировал механизм ФИФА, позволивший разорвать трудовое соглашение с донецким клубом из-за того, что в Украине идет война.

На данный момент за бразильцем следят "Ботафого", "Интернасьонал", "Васко да Гама", а также испанский "Алавес".

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Напомним, Марлон перешел в "Шахтер" летом 2021 года из "Сассуоло". В общей сложности бразилец принял участие в 22 матчах за "Шахтер", в которых не отметился результативными действиями.

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Шахтер (Донецк) Марлон
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Источник:
Globo Esporte
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2024 в 12:18
2овноигрок
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2024 в 12:18
2овноигрок
Ответить
0
0
Kondor (Веселе)
18.08.2024 в 12:11
та Бог с ним!
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0
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