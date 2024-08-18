Марлон расторг свой контракт с Шахтером
Теперь в статусе свободного агента
shakhtar.com
Защитник Марлон расторг свой контракт с "Шахтером" и получил статус свободного агента. Об этом сообщает Globo Esporte.
По информации источника, 28-летний центральный защитник Марлон активировал механизм ФИФА, позволивший разорвать трудовое соглашение с донецким клубом из-за того, что в Украине идет война.
На данный момент за бразильцем следят "Ботафого", "Интернасьонал", "Васко да Гама", а также испанский "Алавес".
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Напомним, Марлон перешел в "Шахтер" летом 2021 года из "Сассуоло". В общей сложности бразилец принял участие в 22 матчах за "Шахтер", в которых не отметился результативными действиями.
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Источник:Globo Esporte
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2024 в 12:18
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