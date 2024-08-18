Украинские военные уничтожили еще один стратегически важный мост на Курщине – ВИДЕО
Два из трех
pap.pl
На Курском направлении был уничтожен еще один мост. В воздушных силах заявили о точных ударах после налетов авиации.
“Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий!
В который раз спасибо летчикам за профессионализм и результат!” – заявил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
Добавим, что сегодня украинские и российские телеграм-каналы сообщали о повреждении уже второго моста через реку Сейм – в селе Зване. Отмечалось, что через этот мост шли поставки для российских частей на Курском направлении.
Ранее был разрушен мост возле населенного пункта Глушково в Курской области. Теперь российские военкоры заявляют, что для поставок войск РФ остался только один мост – в селе Кариж.
Популярное сейчас
- Камбэк Динамо, Левандовский спасает дебют Флика в Барсе и успешный старт Зинченко в АПЛ. Главные новости за 17 августа
- Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова
- Левандовский перевернул игру. Валенсия — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
- УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом
- Динамо Киев интересуется казахстанским защитником, выступающим в турецком Бешикташе
- "Хочу извиниться перед болельщиками". Наставник Металлиста 1925 - о матче против Кременя