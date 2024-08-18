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Украинские военные уничтожили еще один стратегически важный мост на Курщине – ВИДЕО

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Украинские военные уничтожили еще один стратегически важный мост на Курщине – ВИДЕО

pap.pl

Новина українською

На Курском направлении был уничтожен еще один мост. В воздушных силах заявили о точных ударах после налетов авиации.

“Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий!

В который раз спасибо летчикам за профессионализм и результат!” – заявил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Добавим, что сегодня украинские и российские телеграм-каналы сообщали о повреждении уже второго моста через реку Сейм – в селе Зване. Отмечалось, что через этот мост шли поставки для российских частей на Курском направлении.

Ранее был разрушен мост возле населенного пункта Глушково в Курской области. Теперь российские военкоры заявляют, что для поставок войск РФ остался только один мост – в селе Кариж.

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Источник:
КПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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