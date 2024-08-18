Матч Карпаты – Динамо посетило 6300 болельщиков. Это – рекорд УПЛ с декабря 2021 года
Во Львове был праздник футбола
Фото: ФК Карпати
Вчера, 17 августа, в третьем туре УПЛ состоялся матч "Карпаты" – "Динамо". Согласно данным официального сайта соревнования, его посетили 6300 зрителей.
Это самый посещаемый поединок в текущем сезоне УПЛ. Предыдущее достижение принадлежало “Вересу”, на домашний матч против “Динамо” которого на стадионе Авангард в Ровно пришло 4509 фанатов.
Последний раз такое число болельщиков, как было вчера на "Украине" во Львове, датируется 12 декабря 2021 года. Тогда на матч "Динамо" – "Заря" на НСК "Олимпийский" пришли 7159 зрителей.
В первом домашнем матче "Карпат" в этом сезоне против "Кривбасса" на трибунах присутствовало 3,5 тысячи фанатов. Следующий поединок на "Украине" львовяне сыграют 21 августа против "Черноморца" в рамках Кубка Украины.
Популярное сейчас
- Реал тренировался с двумя украинскими голкиперами: Волошин присоединился к Лунину - ВИДЕО
- Камбэк Динамо, Левандовский спасает дебют Флика в Барсе и успешный старт Зинченко в АПЛ. Главные новости за 17 августа
- Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова
- УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом
- Украинские военные уничтожили еще один стратегически важный мост на Курщине – ВИДЕО
- Дебют Довбика. Кальяри - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.08.2024