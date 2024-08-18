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Матч Карпаты – Динамо посетило 6300 болельщиков. Это – рекорд УПЛ с декабря 2021 года

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Во Львове был праздник футбола

Матч Карпаты – Динамо посетило 6300 болельщиков. Это – рекорд УПЛ с декабря 2021 года

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Вчера, 17 августа, в третьем туре УПЛ состоялся матч "Карпаты" – "Динамо". Согласно данным официального сайта соревнования, его посетили 6300 зрителей.

Это самый посещаемый поединок в текущем сезоне УПЛ. Предыдущее достижение принадлежало “Вересу”, на домашний матч против “Динамо” которого на стадионе Авангард в Ровно пришло 4509 фанатов.

Последний раз такое число болельщиков, как было вчера на "Украине" во Львове, датируется 12 декабря 2021 года. Тогда на матч "Динамо" – "Заря" на НСК "Олимпийский" пришли 7159 зрителей.

В первом домашнем матче "Карпат" в этом сезоне против "Кривбасса" на трибунах присутствовало 3,5 тысячи фанатов. Следующий поединок на "Украине" львовяне сыграют 21 августа против "Черноморца" в рамках Кубка Украины.

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Динамо (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
ua.tribuna
Опубликовал: Максим Кучер
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