Памяти Виктора Прокопенко. Как Черноморец супервыгодно конвертировал валюту в японской Йокогаме

В жизни одного из самых авторитетных тренеров советской и украинской эпохи было множество разных историй, о которых до сих пор вспоминают его родственники, друзья, коллеги и подопечные. Большинство из них характеризует Прокопенко не только как умелого специалиста, тонкого психолога и хорошего педагога, но и как человека с отличным чувством юмора, веселым нравом и сообразительностью.

Одна из историй произошла во время его второго тренерского пришествия в одесский "Черноморец" в конце 80-х. Тогда благодаря связям одесского клуба с влиятельными людьми в высоких кабинетах советского спорта стали возможны частые вояжи за границу, которые имели не только дружественный характер, но и поощрительную цель. Ведь оказаться по ту сторону "железного занавеса" удавалось далеко не каждому гражданину СССР.

Так вот, летом 1989 года "Черноморец" получил приглашение от города-побратима Одессы, японской Йокогамы принять участие в международном футбольном турнире "Yokogama Cup", на что ответил согласием. Собираясь в дальний путь, некоторые члены одесской делегации получили полезные советы от опытных моряков, которые за много лет работы на судах ЧМП знали немало всяческих особенностей относительно того или иного зарубежного города. Они подсказали одну хитрость, которую использовали в Йокогаме. Как оказалось, 20-копеечная советская монета может гарантировать в Японии хорошие дивиденды ее владельцу.Стоило ее опустить в отверстие торгового автомата, продающего кока-колу, пепси, кофе и другие напитки, нажать кнопку "Возврат", как в маленьком монетоприемнике появляется… монета номиналом в 100 японских иен. Дело в том, что по своему составу, форме и весу советские 20 копеек были с ней идентичны. Не видя никакой разницы, автомат и выдавал иены.

Один из футболистов "Черноморца", полузащитник Александр Никифоров, который был в составе украинской делегации в Йокогаме, рассказал забавную историю. Увидев в гостинице торговый аппарат и зная о его технической лояльности к 20-копеечным монетам СССР, поздно вечером он вместе с врачом команды Леонидом Севастеевым решили проверить это на практике.

– Спустившись на несколько этажей ниже, мы услышали, что кто-то бьет по железному корпусу торгового автомата – так, как делали это советские люди возле автоматов с газировкой, когда опускали в отверстие 3-копеечную монету, – рассказывает игрок "Черноморца". – Выглянули из-за угла коридора: смотрим – а это Прокоп! Виктор Евгеньевич нас не видел, ведь был увлечен делом (смеется). С азартом охотника он после каждой брошенной в отверстие монеты стучал по автомату – для большей надежности. Понаблюдав за его "охотой", мы повернулись и ушли, отложив нашу операцию на позже.

Однако на этом веселая история с нестандартной конвертацией советских копеек на японские иены не завершилась. Автомат в течение пяти дней пребывания "били" и другие представители команды, чувствуя в этой затее не меньший адреналин, чем в матчах.