Караваев: Шовковский уделяет уделяет очень много времени анализу психологических моментов

Защитник "Динамо" Александр Караваев охарактеризовал главного тренера команды Александра Шовковского и оценил конкуренцию в чемпионате.

- Как бы вы описали Александра Шовковского как профессионала и человека?

- Очень требовательный. Уделяет много внимания маленьким мелочам. Условно, как кто принимает мяч на тренировке. Ведь за игру может быть один момент и если ты неправильно примешь мяч в штрафной соперника, ты не сможешь пробить. Плюс он как психолог-мотиватор. Может подсказать что-то и в игре, направить твои мысли на игру, помочь убрать лишнее и сфокусироваться.

- От Шовковского через экран веет спокойствием, нет кадров, где он на кого-то кричит или спорит с арбитром. Он такой и есть?

- Да, но иногда он может и взорваться, если что-то идет не так. Просто таких моментов мало, поэтому их трудно заметить. Он молодой тренер и в такой большой команде. Здесь большое давление и надежда на результат. Поэтому он уделяет очень много анализа психологических моментов и правильному выражению своих эмоций.

- В прошлом сезоне "Динамо" практически все время было в роли догоняющей команды. Это вам мешало?

- Не скажу, что мешало, но, конечно, когда ты являешься лидером, ты понимаешь, что имеешь какой-то запас. Но когда догоняешь, это давит.

- Но сейчас со старта сезона "Динамо" может взять быка за рога.

- Все в наших руках и в голове. Если мы будем все правильно делать и выкладываться больше, чем на 100% и будем уделять много внимания мелочам.

- В прошлом сезоне и "Динамо» и "Шахтер" имели убедительные серии без поражений. В этом сезоне тоже все будет идти так же легко?

- С каждым годом становится все труднее. Даже в такое трудное время появляются клубы, которые готовы финансировать и приглашать футболистов. То же "Полесье", "Кривбасс", "Карпаты", "ЛНЗ". Да и вообще все команды будут по-особенному настраиваться и на "Динамо", и на "Шахтер". Я сам был в этой роли и когда играл против "Динамо" мне хотелось показать свои лучшие качества. Если не ошибаюсь, забил киевлянам 2 или 3 гола.