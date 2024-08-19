Выстраданная победа Шахтера, дебют Довбика за Рому, Лунин не в основе Реала. Главные новости за 18-е августа

UA-Футбол собрал для вас главные новости за воскресенье, 18-е августа

В матче третьего тура УПЛ играли между собой "Левый Берег" и "Шахтер". Несмотря на кардинально разный статус соперников, "Шахтеру" в этом матче было очень нелегко. Первый тайм прошел в равной борьбе, во втором "Шахтер" больше атаковал, но "Левый Берег" огрызался. В конце концов, "горняки" достигли своего благодаря голу Даниила Сикана – 1:0. А "Левый Берег" до сих пор без голов. Дебютант УПЛ еще не забивал на элитарном уровне.

Артем Довбик уже играл за "Рому" в товарищеских матчах. Однако настало для украинского форварда время дебюта и в официальной игре. Довбик, который присоединился к "волкам" летом из "Жироны", вышел в основном составе "Ромы" на матч первого тура Серии А против "Кальяри". Не забил, как и все его партнеры. Матч закончился со счетом 0:0.

"Реал" (Мадрид) начал защиту своего титула чемпиона Испании. Первый тур мадридцы пропускали, ведь играли в Суперкубке УЕФА. А вот в туре втором Примеры пришлось противостоять "Мальорке" на ее поле.

В воротах мадридской команды в этом матче вышел Тибо Куртуа. Украинец Андрей Лунин остался на скамейке запасных. В этом сезоне в официальных поединках украинец еще не играл. Матч закончился со счетом 1:1.

Кроме "Шахтера" и "Левого Берега", в воскресенье, 18-го августа, в УПЛ играли и другие команды. В частности, в Ровно свой матч проводили местный "Верес" и бронзовый призер прошлогоднего первенства "Кривбасс". Матч оказался простым для фаворита – криворожане дважды забили в ворота соперника, на что тот ничем не ответил. Еще одна особенность этого матча – два удаления. По одной красной карточке заработали игроки обеих команд.

ЛНЗ принимал на своем поле "Рух" в рамках третьего тура УПЛ. Львовская команда, которая в прошлом розыгрыше чемпионата боролась за попадание в еврокубки, хорошо начала игру. "Рух" вел в счете, но в итоге не просто не удержал преимущество, а вообще очков не добывал. ЛНЗ забил трижды, одержав вторую победу в трех стартовых турах чемпионата Украины.

проходил в рамках первого тура АПЛ. "Челси" на своем поле принимал "Манчестер Сити". Одна из самых больших интриг относительно "синих" касалась персоны Мудрика – найдется ли ему место в составе команды Марески? Не нашлось. Мудрик попал в заявку, но не выходил на поле. "Челси" в итоге проиграл 0:2.