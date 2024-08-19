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Потери россиян в войне перевалили за 600 тысяч человек - Генштаб

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Потери россиян в войне перевалили за 600 тысяч человек - Генштаб

Генштаб

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских войск.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1120 оккупантов, а также 5 танков, 15 бронемашин и 48 артсистем.

Общие боевые потери врага от 24.02.22 до 19.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 600470 (+1120) человек
  • танков - 8513 (+5)
  • боевых бронированных машин - 16495 (+15)
  • артиллерийских систем - 17104 (+48)
  • РСЗО - 1165 (+4)
  • средства ПВО - 925 (+2)
  • самолетов - 367
  • вертолетов - 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13809 (+57)
  • крылатые ракеты - 2437 (+5)
  • корабли /катера - 28
  • подводные лодки - 1
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23047 (+55)
  • специальная техника - 2863 (+17)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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