Потери россиян в войне перевалили за 600 тысяч человек - Генштаб
Новая неделя - новая отметка
Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских войск.
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1120 оккупантов, а также 5 танков, 15 бронемашин и 48 артсистем.
Общие боевые потери врага от 24.02.22 до 19.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 600470 (+1120) человек
- танков - 8513 (+5)
- боевых бронированных машин - 16495 (+15)
- артиллерийских систем - 17104 (+48)
- РСЗО - 1165 (+4)
- средства ПВО - 925 (+2)
- самолетов - 367
- вертолетов - 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13809 (+57)
- крылатые ракеты - 2437 (+5)
- корабли /катера - 28
- подводные лодки - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 23047 (+55)
- специальная техника - 2863 (+17)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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