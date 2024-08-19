Силы ПВО ночью сбили 11 ударных беспилотников

В ночь на 19 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар 11-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с курского направления и Приморско-Ахтарска - рф.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных Сил все вражеские дроны сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.