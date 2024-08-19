В Башкирии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе - видео пожара

В российской Башкирии произошел взрыв на Стерлитамакском нефтехимический заводе. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации Baza, утром 19 августа на предприятии в Стерлитамаке проходила продувка трубопровода. В 11:20 произошел взрыв. В результате происшествия травмы получили три человека.

МЧС России позже заявило, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Пожар уже якобы локализован, а трое мужчин доставлены в реанимацию с сильными ожогами в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.

Власти страны-агрессора не подтвердили информацию о пострадавших, заявив, что данные уточняются.