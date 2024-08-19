  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Башкирии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе - видео пожара
В тренде

В Башкирии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе - видео пожара

Общие новости

Чем была произведена атака - пока неизвестно

В Башкирии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе - видео пожара

МЧС Башкортостан / Telegram

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В российской Башкирии произошел взрыв на Стерлитамакском нефтехимический заводе. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации Baza, утром 19 августа на предприятии в Стерлитамаке проходила продувка трубопровода. В 11:20 произошел взрыв. В результате происшествия травмы получили три человека.

МЧС России позже заявило, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Пожар уже якобы локализован, а трое мужчин доставлены в реанимацию с сильными ожогами в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.

Власти страны-агрессора не подтвердили информацию о пострадавших, заявив, что данные уточняются.

По теме
yellow-arrow
ПВО Iris-T и беспилотники Vector. Германия передала Украине новый пакет военной помощи
yellow-arrow
Силы ПВО ночью сбили 11 ударных беспилотников
yellow-arrow
Потери россиян в войне перевалили за 600 тысяч человек - Генштаб
бавовна нефтебаза война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nevermore (Донецк)
19.08.2024 в 12:37
урря!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Nevermore (Донецк)
19.08.2024 в 12:37
урря!
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.08.2024 в 12:33
дохніть ублюдки !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости