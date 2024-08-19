В Башкирии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе - видео пожара
Чем была произведена атака - пока неизвестно
МЧС Башкортостан / Telegram
В российской Башкирии произошел взрыв на Стерлитамакском нефтехимический заводе. Об этом сообщают российские СМИ.
По информации Baza, утром 19 августа на предприятии в Стерлитамаке проходила продувка трубопровода. В 11:20 произошел взрыв. В результате происшествия травмы получили три человека.
МЧС России позже заявило, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Пожар уже якобы локализован, а трое мужчин доставлены в реанимацию с сильными ожогами в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.
Власти страны-агрессора не подтвердили информацию о пострадавших, заявив, что данные уточняются.
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