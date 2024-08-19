ПВО Iris-T и беспилотники Vector. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия в понедельник, 19 августа, объявила о еще одном пакете военной помощи для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Новый пакет помощи включает:

одну систему ПВО IRIS-T SLS;

14 тысяч патронов калибра 155 мм;

10 беспилотных надводных кораблей;

16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

шесть высокомобильных саперных экскаваторов;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

55 тысяч аптечек первой помощи;

700 штурмовых винтовок MK 556;

10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;

50 винтовок CR 308.

Предыдущий пакет Германия выделила 29 июля. Тогда, среди прочего, совместно с Данией страна передала Вооруженным силам Украины еще 8 танков Leopard 1 A5.

Немецкое правительство также напомнило, что более 10 тысяч украинских военных прошли военную подготовку в Германии.