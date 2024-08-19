ПВО Iris-T и беспилотники Vector. Германия передала Украине новый пакет военной помощи
На фоне неприятных слухов
Getty Images / Global Images Ukraine
Германия в понедельник, 19 августа, объявила о еще одном пакете военной помощи для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
Новый пакет помощи включает:
- одну систему ПВО IRIS-T SLS;
- 14 тысяч патронов калибра 155 мм;
- 10 беспилотных надводных кораблей;
- 16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- шесть высокомобильных саперных экскаваторов;
- одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
- 55 тысяч аптечек первой помощи;
- 700 штурмовых винтовок MK 556;
- 10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;
- 50 винтовок CR 308.
Предыдущий пакет Германия выделила 29 июля. Тогда, среди прочего, совместно с Данией страна передала Вооруженным силам Украины еще 8 танков Leopard 1 A5.
Немецкое правительство также напомнило, что более 10 тысяч украинских военных прошли военную подготовку в Германии.
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Источник:Bundesregierung
Опубликовал: Александр Бураков
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