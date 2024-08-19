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ПВО Iris-T и беспилотники Vector. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

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На фоне неприятных слухов

ПВО Iris-T и беспилотники Vector. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Германия в понедельник, 19 августа, объявила о еще одном пакете военной помощи для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Новый пакет помощи включает:

  • одну систему ПВО IRIS-T SLS;
  • 14 тысяч патронов калибра 155 мм;
  • 10 беспилотных надводных кораблей;
  • 16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • шесть высокомобильных саперных экскаваторов;
  • одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • 55 тысяч аптечек первой помощи;
  • 700 штурмовых винтовок MK 556;
  • 10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;
  • 50 винтовок CR 308.

Предыдущий пакет Германия выделила 29 июля. Тогда, среди прочего, совместно с Данией страна передала Вооруженным силам Украины еще 8 танков Leopard 1 A5.

Немецкое правительство также напомнило, что более 10 тысяч украинских военных прошли военную подготовку в Германии.

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Источник:
Bundesregierung
Опубликовал: Александр Бураков
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