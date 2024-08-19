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Почти миллион украинцев имеют бронь от мобилизации - Минобороны

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Почти миллион украинцев имеют бронь от мобилизации - Минобороны

lviv.24tv.ua

Новина українською

В настоящее время около 930 000 военнообязанных украинцев забронированы от мобилизации. В течение недели это количество пересечет предел в 1 миллион.

Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в ходе круглого стола "Законодательные подходы к бронированию работников предприятий", пишет Forbes Ukraine.

"Нормальное построение защиты государства: когда одни воюют, а другие работают на оборону. Экономика должна быть переведена на рельсы войны, но на сегодняшний день в Украине единицы предприятий работают в три смены. Вместе с тем поддержка (от международных партнеров, - ред.) не увеличивается и увеличиваться не будет", – считает Гаврилюк.

Кроме того, как отметил Гаврилюк, Россия не уменьшает присутствие на оккупированных территориях Украины. К началу года группировка РФ насчитывала 440 000 человек на оккупированных территориях, сейчас – около 600 000, а к концу года ожидается рост до 800 000 человек.

Замминистра также считает, что иностранная поддержка не увеличивается и увеличиваться не будет.

Бронирование военнообязанных работников – это предоставление временной отсрочки от мобилизации в армию ключевым работникам предприятий, которые критически важны для обеспечения их стабильного функционирования.

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мобилизация война с россией министерство обороны Украины
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Источник:
Forbes
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.08.2024 в 16:26
А скільки втекли завдяки липовим довідкам...
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Комментарии 3
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.08.2024 в 16:26
А скільки втекли завдяки липовим довідкам...
Ответить
1
1
Море23 (Одесса)
19.08.2024 в 16:54
Ты ещё не в окопе?)
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.08.2024 в 16:11
з них половина ---- ухилянти -мусора....
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0
1

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