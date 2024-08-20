Калитвинцев будет играть в Первой лиге, УАФ проверит матч Металлиста 1925. Главные новости за 19 августа

UA-Футбол собрал для вас главные новости за понедельник, 19 августа

Эксполузащитник "Полесья" Артем Козак присоединится к "Александрии", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно его данным, "горожане" сумели выиграть конкуренцию у "Кривбасса". Козак выбрал именно команду Руслана Ротаня для продолжения своей карьеры.

Полузащитник Владислав Калитвинцев определился с командой, в которой продолжит карьеру.

Калитвинцев перейдет в "Металлист 1925", сообщает журналист Игорь Бурбас. Ожидается, что сегодня игрок поставит подпись под контрактом с харьковским клубом.

Черкасский клуб в ближайшее время завершит подписание полузащитника "Шахтера" Дмитрия Топалова. Об этом сообщает украинский журналист Владимир Зверев. Подробности перехода не отмечаются.

С января 2024 года Топалов выступает на правах аренды за "Колос". Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца 2024 года.

Матвей Пономаренко пропустит матчи с "Зальцбургом" из-за травмы, сообщает клубная пресс-служба.Форварда киевлян не заявили на раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов из-за повреждения связок голеностопного сустава. Матвей присоединится к команде после выздоровления на следующие раунды еврокубковых турниров.

Легендарный Тьерри Анри, тренер молодежной сборной Франции U-21, решил досрочно расторгнуть контракт с национальной командой.

"Я хотел бы поблагодарить FFF и президента Филиппа Диалло, которые предложили мне эту невероятную возможность.

Полученная серебряная медаль на Олимпийских играх будет самой большой гордостью для меня. Я невероятно благодарен федерации, игрокам, персоналу и болельщикам", - сказал Анри.

Комитет по этике и честной игре УАФ проверит информацию украинского журналиста Игоря Бурбаса о том, что матч 1-го тура Первой лиги ФСК "Мариуполь" - "Металлист 1925" (1:0) якобы имеет признаки договорного. Как сообщает ТаТоТаке, движение ставок действительно было зафиксировано, но не на украинском, а на азиатском рынке. При этом, ставки были на то, что "Мариуполь" либо выиграет, либо не проиграет в первом тайме, и будет забито не больше двух голов. Интересно, что все эти вариации в итоге сыграли.



Немецкий полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган объявил о завершении своей международной карьеры.

"После нескольких недель размышлений я решил, что пришло время завершить карьеру в национальной сборной. Я могу с большой гордостью оглянуться назад и вспомнить 82 матча за сборную моей страны - число, о котором я даже не мог мечтать, когда дебютировал за взрослую национальную команду в 2011 году".