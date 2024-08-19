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Кащук: В ближайшее время вы увидите меня в новом клубе

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Переговоры ведутся

Кащук: В ближайшее время вы увидите меня в новом клубе

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Бывший вингер "Шахтера" Алексей Кащук рассказал, на какой стадии сейчас находится процесс поиска новой команды.

"Веду переговоры, но не могу и не хочу говорить, где именно и с кем.

Надеюсь, все решится, и в ближайшее время вы увидите меня в новом клубе", – сказал Кащук.

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Напомним, что 24-летний футболист находится в статусе свободного агента – его контракт с "Шахтером" завершился этим летом.

Не так давно футболист был замечен в Баку на матче "Карабаха" против "Линкольна" во 2-м квалификационном раунде ЛЧ.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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