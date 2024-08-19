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Путин: Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении"

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Диктатор России встречается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Путин: Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин признал кризис в войне против Украины.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Azertag.

"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", - сказал он.

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Далее диктатор продолжил комментировать ситуацию на Южном Кавказе.

"Историческая причастность России к ситуации на Южном Кавказе, да и в течение последних нескольких лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях. Конечно же, в той части, в которой этого требуют стороны", - добавил Путин.

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.08.2024 в 23:20
Ще не зіткнулася...тільки починає
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.08.2024 в 23:20
Ще не зіткнулася...тільки починає
Ответить
0
0

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