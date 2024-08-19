Путин: Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении"
Диктатор России встречается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
Российский диктатор Владимир Путин признал кризис в войне против Украины.
Об этом он заявил во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Azertag.
"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", - сказал он.
Далее диктатор продолжил комментировать ситуацию на Южном Кавказе.
"Историческая причастность России к ситуации на Южном Кавказе, да и в течение последних нескольких лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях. Конечно же, в той части, в которой этого требуют стороны", - добавил Путин.
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